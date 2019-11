Poznali byste Marka Ebena v nové pohádce? Moderátor StarDance se po víc jak 20 letech vrátil k hraní

Marek Eben se představí jako rytíř Valerián. Foto: archiv České televize

Zkušený režisér Karel Janák ho totiž přesvědčil a získal do své nové pohádky Princezna a půl království, která je pro Ebena návratem na obrazovku v jiné než moderátorské roli. „Zaprvé se mi líbilo, že je to taková klasická pohádka, protože nemám moc rád ty moderní. Jinak je to docela hezky napsané a má postava se mi velmi líbí,“ svěřil se Eben, který si v televizním filmu zahrál naposledy v roce 1993.

Diváci se na Marka mohou letos těšit jako na rytíře Valeriána. „U nás televize moc na Štědrý večer neběží, ale chápu, že v některých rodinách vlastně ta premiéra štědrovečerní pohádky patří pod stromeček. Já ale na Štědrý večer preferuji kontakt s blízkými, jinak koukám na televizi docela často,“ svěřil Eben s tím, že se na sebe nejspíš 24. prosince dívat nebude.

Natáčení a pohádkový kostým si ale Eben rozhodně užíval. „Je to takový podporovatel hlavního hrdiny. Zjistí, že Honza je sice vesničan, že je to sice trochu křupan, ale že je to charakterní člověk. A protože Valerián je moudrý, tak ví, že etiketě se člověk lehce naučí, ale charakter musí být vrozený. Je vlastně takový učitel etikety na dvoře, vyhovuje mi, že to není moc akční figura. V mém věku je na akční figury pozdě,“ dodal moderátor. Televizní diváci se ve zbrusu nové štědrovečerní pohádce mohou mimo jiné těšit na Evu Josefíkovou, Matouše Rumla nebo Veroniku Freimanovou. ■