Berenika Kohoutová si udělala selfie mezi hroby a schytala to od fanoušků: Tohle jim vzkázala!

Berenika Kohoutová Foto: Instagram B. Kohoutové

„Ahoj babi, ahoj, dědo,“ okomentovala snímek z návštěvy hřbitova bezelstně Berenika, jež vůbec nečekala, jakou vlnu negativních komentářů její příspěvek způsobí.

„Na hřbitově selfie, to je nehorázná hanba,“ ulevil si jeden z komentujících. A další se přidali. „Já nebudu hejtovat, ale chtěla bych znát pohnutky k tomu, udělat si na tomto místě, v tu chvíli fotku? Třeba si řeknu, hm, není to blbý, proč ne?“ ptala se jedna z fanynek.

Berenika Kohoutová promluvila o tom, jak prožívá těhotenství.

Super.cz

Berenika dušičkové foto hájila a našla i řadu zastánců. „Třeba proto, že si ji děláme každý rok? A pak mám v telefonu sbírku, že jsme tam byli, sešli se jako rodina u svých předků? Je zajímavý, jak po mně neustále na Instagramu někdo chce, abych prozrazovala pohlaví dítěte a termín porodu, ale tohle některým přijde “moc”. Beru hřbitov jako pietní místo, kde se nemá křičet a šlapat po hrobech, ale nechápu, proč bych se tam nemohla fotit. Mým předkům, co jsem je tak znala, by to určitě nevadilo. A u hrobu těch vašich jsem se nefotila, tak nevím, proč by to mělo vadit vám,“ ohradila se Berenika, jež se zkrátka nikomu nezavděčí. ■