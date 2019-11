Novopečený trojnásobný otec Karel Janák zvládá nejen natáčet filmy: U narození syna obstojně asistoval

Karel Janák promluvil o narození syna. Super.cz

„Byl jsem u všech tří porodů, já už jsem zkušený porodník. Vlastně nikdy nevím, co tam mám pořádně dělat. Teď to bylo poprvé, kdy jsme se s ženou zúčastnili kurzu hypnoporodu a já jsem dostal instrukce, co přesně mám dělat,“ svěřil režisér s tím, že porod byl tentokrát opravdu rychlý.

„Udělal jsem z toho tak čtvrtinu, na ostatní věci jsem v tom ajfru trochu zapomněl, a zároveň se to seběhlo tak příjemně rychle, že jsem ani nedostal čas ty ostatní věci aplikovat. Ale byl jsem statečný a dobře to dopadlo,“ prozradil Karel Janák s tím, že narození chlapečka stihnul už i zapít. „Syna jsem zapil až moc, bude zdravý,“ řekl se smíchem režisér na tiskové konferenci České televize.

Tam představil svou nejnovější pohádku Princezna a půl království, která poběží na obrazovkách letos na Štědrý večer, a prozradil, že pohádky vždy vyprávěl i svým dvěma starším synům.

„Já mám ještě dva kluky a ti už právě vyrostli. Je jim 20 a 23, takže už jsou dospělí. Ale ty moje pohádky, doufám, je pořád baví. Tohle je nový impulz, že máme doma malého kluka, u kterého začneme u těch nejjednodušších pohádek a moc se na to těším, že mu budu vyprávět. Bavilo mě to i u těch kluků před tím, nečetl jsem jim, ale improvizoval jsem,“ svěřil Janák. ■