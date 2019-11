Jitka Boho otevřeně promluvila o manželské krizi: Budeme řešit rozvod

Jitka Boho Super.cz

„Cítila jsem, že na sociálních sítích se objevuje spousta zvídavých dotazů, kdy opět zveřejníme společné fotky, kdy se vrátím domů od rodičů, kdy ukážu naši zahradu. Proto jsem se rozhodla zveřejnit, jak se věci mají. Myslím, že bylo dobré rozhodnutí to oznámit dopředu,” uvedla Boho na křtu kalendáře Pomáhám přírodě 2020.

Konkrétní příčinu, proč se Jitka s dcerou odstěhovala od manžela, se ale veřejnost nejspíš nedozví. „Pravý důvod rozchodu si chci nechat pro sebe,” říká Boho. Co se rozvodu týče, řekla, že jej manželé budou řešit. „Teď se k tomu nechci vyjadřovat, ale řešit to určitě budeme,” uvedla modelka, která prý nezvažuje variantu, že by to s manželem urovnali. „S tím já nepočítám.”

Držitelka titulu Česká Miss 2010 je ráda, že rodinnou krizí nijak netrpí jejich téměř čtyřletá dcera Rozárka. „S Lukášem se dokážeme domluvit, jsme dospělí a rozumní lidé. Rozárka je šťastné a rozumné dítě a myslím, že ji to neschází,” uvedla Jitka Boho. ■