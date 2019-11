Dcera Jitky Boho už není neposednou uličnicí. Před modelingem ale dává přednost profesi svého otce

Jitka Boho se rozpovídala o dceři na křtu kalendáře, který pomáhá poraněným zvířatům. Super.cz

„Focení bylo krásné proto, že má pomáhat přírodě. Měla jsem téma záchrany mláďátek a mám pocit, že ten ptáček, se kterým jsem fotila, byl puštík,” vzpomíná na nezvyklou příležitost Jitka. „Nebylo to jednoduché, měl ostré drápky a byla jsem podrápaná, ale bylo to hezké a milé.”

Na akční momenty je Jitka jako maminka téměř čtyřleté dcery zvyklá. „Tohle focení bylo značně jednodušší než krotit Rozárku. Ona ale nedávno začala chodit do školky, takže se dost zklidnila,” uvedla držitelka titulu Česká Miss 2010 a dále uvedla: „Cítím, že se to mění. Je to holčička, která ke mně projevuje lásku, pusinkuje mě.”

Sympatická brunetka má dceru s bubeníkem Lukášem Boho, se kterým se mj. právě rozvádí. Ptali jsme se jí, jestli se u jejího dítěte už v tomto útlém věku projevují hudební vlohy, nebo tíhne spíš k modelingu. „Ráda hraje na kytaru. Má sbírku kytárek. Pořád si vytahuje hrnce, vařečky. Ambice hrát na bicí u ní budou,” říká Jitka Boho. ■