Kaira Hrachovcová v prádle a sexy Alice Bendová ve výtahu. Dvojka Špindlu bude i v zimě pěkně žhavá

Trailer k filmu Špindl 2 Super.cz

„Natáčení mi přineslo spoustu velmi milých nových setkání, a to nejen s režisérem Balašem, který je opravdu výjimečná osobnost, a se kterým si přeji spolupracovat i někdy v budoucnu. Jinak mi z natáčení kromě krásy hor utkvělo neuvěřitelné nasazení, tempo a profesionální přístup všech lidí ve štábu,“ nechala se slyšet Kaira.

V prvním traileru, který můžete vidět ve video ukázce, se objeví i herečka Hana Vagnerová (36) či sexbomba z prvního dílu Alice Bendová (46). Ta místo postelových hrátek s Janem Révaiem (45), který hrál v prvním díle, bude myslet například na sex ve výtahu.

Natáčení filmu probíhalo na začátku roku, kde jinde, než ve Špindlerově mlýně a okolí. Právě na hory se totiž opět vydávají hlavní hrdinové příběhu, který se bude i tentokrát točit kolem vztahů, hledání štěstí a lásky, což s sebou přinese řadu tragikomických situací.

Režisér Radek Balaš je divákům mimo jiné znám z poroty minulé řady StarDance. Jinak je to divadelní režisér a dvojka Špindlu je jeho filmová prvotina.

„Nikdy jsem neměl ambici diváky strašit, děsit nebo nutit k pláči. Toho si lidé myslím dostatečně užijí ve svých životech. Humor omílá ostré hrany našeho pobytu na této planetě a pokouší se ten pobyt zaoblit v něco, co alespoň trochu stojí za to. Takže čím jiným než komedií vstoupit do filmového žánru,“ prozradil Balaš, jenž do svého snímku obsadil také Annu Čtvrtníčkovou, Filipa Blažka (46), Jakuba Koháka (45), Jaromíra Noska (41) či Kateřinu Klausovou (28). Film poběží v kinech od 5. prosince. ■