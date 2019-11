Gabrielu Koukalovou trápí zraněný palec. Foto: instagram G.Koukalová

„Po víkendu měla Gabča nateklý kloub na levém palci u nohy a vůbec nemohla chodit. Byl to zřejmě důsledek jeho permanentního zatěžování v taneční obuvi. Pondělní tréninky musela úplně zrušit, čehož byl svědkem i štáb StarDance: Kolem dokola, který přišel právě na dopolední trénink natáčet,“ svěřil Super.cz manažer Koukalové Václav Kořán.

Gabriela Koukalová ve StarDance

Super.cz

„Místo toho Gabča vyrazila na ortopedii k MUDr. Marcelovi Stašovi. Z vlastní zkušenosti moc dobře ví, že nesmí zdravotní problémy podcenit. Je si vědoma toho, že by mohla přijít vniveč více než čtyřměsíční příprava. Když dorazila do ordinace, tak byla pořád plná úsměvu, ale jen do té doby, než dostala přímo do kloubu první injekci. Následovala okamžitě druhá, a to už museli slyšet i pacienti v čekárně,“ svěřil manažer Gábiny, která kvůli palci poslední dny protrpěla s bolestí. I tak ale bývalá profesionální sportovkyně věří v to, že sobotní večer zvládne odtančit.

„Doktor Staša avizoval Gabče, ať se připraví na probdělou noc. V tom se bohužel nemýlil. V každém případě doporučil v úterý klid, ale ve středu už by měla zkusit postupnou zátěž. Gabča věří ve správný postup léčby a zároveň věří, že jí možná v konečném důsledku ty dva volné dny pomůžou. Chce být totiž na sobotu 100% připravená tak, jak je na to zvyklá u každé činnosti, kterou dělá,“ svěřil manažer Koukalové, která v posledním kole StarDance zářila.

Vše o Gabriele Koukalové a její cestě taneční soutěží StarDance najdete zde. ■