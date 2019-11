Dcera tragicky zesnulého Paula Walkera (✝40) oslavila plnoletost: Dojemné přání od strýčka Vina Diesela vás dostane

Meadow Walker s otcem Paulem Walkerem Profimedia.cz

„Mohl bych říct, že jsem pyšný na to, jakým člověkem ses stala, ale pravdou je, že jsem na tebe byl vždycky pyšný,“ napsal herec na svém instagramovém účtu. „Všechno nejlepší, Meadow. Jsou to tvoje 21. narozeniny a vím, že jsi je chtěla velkolepě oslavit v Japonsku, ale rodina má pro tebe dort, který tu na tebe čeká, až se vrátíš domů, tak si pospěš. Mám tě rád, dítě. Strýček Vin.

Meadow na příspěvek odpověděla: „Děkuji moc, nemohu se dočkat, až tě uvidím a malé andílky taky. Mám tě ráda.“

Je to téměř šest let, co její otec zahynul při autonehodě a Meadow si od té doby s rodinou Diesela vytvořila úzký vztah. Vin pojmenoval jednu ze svých dcer Pauline (4) po zesnulém příteli a Meadow se s jeho dětmi pravidelně vídá.

Z Meadow už je dospělá žena. ■