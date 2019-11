Dennis Quaid s Laurou Savoie se prý do roka vezmou. Profimedia.cz

„Máme na to rok, ne? A pokud to do roka nestihneme, budeme podezřelí. Je to základní etiketa,“ řekl v rozhovoru pro Entertainment Tonight. Výrazně mladší Savoie požádal o ruku minulý měsíc na Havaji, pět měsíců poté, co vyšel najevo jejich vztah.

„Myslím, že se nyní poohlíží po šatech. Už má na čase,“ doplnil herec známý z filmů Past na rodiče, Den poté nebo Psí poslání. V srpnu 2018 herec finalizoval svůj třetí rozvod s Kimberly Quaid. V letech 1991-2001 byl ženatý s herečkou Meg Ryan, v letech 1978–1983 s P.J. Soles. S Kimberly má dvojčata Thomase a Zoe (11). S Ryan syna Jacka (27). ■