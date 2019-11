Mít rozjetou kariéru a do toho se starat o rodinu není vždy snadné. Foto: Instagram R. Třeštíkové

A jako by to nestačilo, přišel tlak i ze strany poroty. Spisovatelka za své výkony nedostává příliš vysoké bodové ohodnocení a fanoušci si myslí, že je porota na tento taneční pár zbytečně moc přísná. To samozřejmě Radce psychicky nepřidává. Sama naznačila, že tohle období patří mezi náročnější, ale snaží se fungovat na všech frontách, jak v práci, tak v soukromí.

Radka Třeštíková ve StarDance

„Obejmout děti, nakoupit, uklidit, vyprat, trochu se vyspat, nějak si to všechno sama v sobě uspořádat, posbírat zbytky tanečního sebevědomí, kterého jsem ani před tím moc neměla a jít znovu na trénink,“ napsala Radka k fotce, na které si užívá volné odpoledne s ratolestmi v přírodě.

Od svých příznivců se dočkala vlny podpory a povzbudivých slov za to, jak pilně trénuje, a přitom se ještě snaží naplno věnovat dětem i manželovi.

„Nejsem odborník, takže chyby v tanci tam být mohly, i když já ty chyby neviděla. Ale stejně mi připadá porota opravdu nespravedlivá a nechápu jejich hodnocení. Já vám moc fandím, nevšímejte si urážlivých komentářů a nebuďte smutná z hodnocení poroty. Prostě si to s Tomášem užijte,“ zaznělo pod fotkou v komentáři.

„Já mám pocit, že žiješ život asi tak tří lidí. Nechápu, jak to dokážeš nacpat do 24 hodin,“ nevychází z úžasu další fanynka. Oproti komentářům, které spisovatelku stavěly do pozice záletné manželky, je tohle příjemná změna. Vlna obdivu a poklon by mohla být pro křehkou Třeštíkovou hnacím motorem, aby dál bojovala o titul královny parketu. ■