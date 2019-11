Až kolik let může ubrat skalpel, nevěřila Bendová svým očím na plastice. Krainovou to dojalo k slzám

Že čas běží všem stejně není tak docela pravda. Simona Krainová a Alice Bendová ví, jak se postavit stárnutí nebo vylepšit figuru díky šikovným zásahům chirurgů.

Lenka, Alena a Zdenka díky přesně cíleným zákrokům chirurgů Kliniky YES VISAGE vypadají o tolik mladší, až se Simona Krainová a Alice Bendová neubránily slzám dojetí nad skvělými výsledky a znovunalezeným sebevědomím svých chráněnek. Přesvědčte se ve videu sami, kolik let byste jim nyní tipovali?

Facelift - omlazení obličeje

Sebevědomí je zpět

„Myslím, že stačí se na mě podívat. Výsledek je perfektní. Hlavně to, co jsem chtěla, spadlé koutky jsou pryč a já se pořád usmívám, mám odoperovaná horní víčka, takže mám zase hezky vidět oči, “ komentuje svou proměnu Alena (55), která je teď znovu plná života. Paní Lenku (49) pro proměnu inspirovala jiná pacientka Kliniky YES VISAGE a přirozený výsledek ji utvrdil v rozhodnutí jít do toho: „Nastal čas, a tak jsem se po dohodě s lékaři rozhodla podstoupit kombinaci niťového liftingu v kombinaci s moderním faceliftem. Vše proběhlo naprosto v pořádku, cítím se báječně a nejlepší je, že tváři zůstala přirozenost.“ Krásnou změnu a velký posun v čase zpět absolvovala i sympatická Zdeňka (55), nad kterou žasne rodina i přátelé: „K proměně mě samozřejmě motivoval věk. Čas pořád plyne, ale v hlavě jste pořád mladá. Jenže věk nezastavíte. Proto jsem do toho šla a jsem nadšená.“

Zprvu jsem se bála a nechtěla si liposukci připustit, ale opravdu se nejednalo o žádné drsné vypumpování tuku z těla. Bez narkózy a za hodinu - ani zdaleka se to nepodobalo mým představám o liposukci,“ popsala Jana (41) zákrok, který ji mile překvapil. Zdenku (50) zase trápila oblast bříška a boků, kde tuky odolávaly jak vytrvalostnímu tréninku, tak cvičení v posilovně: „V mém věku se již změny nedějí tak rychle a vše dolů bohužel nešlo, jak bych si přála. Nepatřím mezi ženy, které estetickou medicínu odmítají, naopak si myslím, že může – zvlášť ženám – pomoci cítit se líp. Mně tedy pomohla nejvíc!“

„Je to skutečně tak. Laserová liposukce SlimLipo je nejmodernější a nejpopulárnější liposukci současné estetické medicíny. Bezbolestná, bez celkové anestezie a bez dlouhého zotavování. Hubnutí s dvojím efektem - tuky mizí a laser zároveň zpevňuje pokožku, takže nevznikají kožní převisy ani nerovnosti. Řešit lze bříško, boky, záda, stehna, zadeček, paže či podbradek,“ vysvětlují odborníci z Kliniky YES VISAGE, která je na tvarování postavy předním specialistou v ČR a SR. Více na www.yesvisage.cz/slimlipo

Podívejte se, jak dokáže moderní liposukce SlimLipo změnit život k lepšímu:

Laserová liposukce SlimLipo

Boj o prsa

Zatímco někomu objem přebývá, jinému chybí. Své o tom ví paní Šárka (30), kterou Simona Krainová, coby patronka žen absolvujících proměny, provedla cestou k novému vysněnému dekoltu. „Vždycky jsem měla malá prsa a stejně malé bylo i mé sebevědomí. Mít v podprsence skutečná prsa namísto vycpávek je příjemná změna, na kterou se zvyká snadno,“ vylíčila Simoně své radostné pocity. Tereza (33) v souvislosti s porodem řešila problém, kdy se prsa zmenšila, změnila tvar i symetrii: „Po dětech prsa dramaticky změnila svůj tvar a sebevědomí bylo na nule. Rozhodování tedy nebylo dlouhé, navíc jdu do všeho po hlavě, takže jsem se nebála a jsem opravdu hodně nadšená, změna je to neuvěřitelná,“ směje se Tereza.

„Disponujeme nejmodernějšími a nejšetrnějšími technikami. Mezi které patří převratná novinka, díky níže jsou implantáty aplikované zcela sterilní cestou a jizva spojena se zákrokem nepřesahuje vice než 2,5-3 cm, což je podstatně méně oproti klasickým metodám. Nabízíme také moderní odlehčené implantáty, případně implantáty se speciální viskozitou. Rozložení implantátu se zcela přizpůsobuje poloze těla a působí tak přirozeně a stejně jako prsa vlastní.“ vysvětluje novinky oblíbený plastik prsou MUDr. Issam Alawa.

Jak dokáže operace prsou navrátit ženské sebevědomí ukazuje naše video, podívejte se:

Zvětšení a modelace prsou

Tip pro vás:

Udělejte radost druhým i sobě. K zakoupeným dárkovým poukazům naděluje Klinika YES VISAGE nejštědřejší bonusy v Česku – další poukázky na služby v hodnotě až 15 000 Kč zdarma. Využít je můžete pro sebe nebo opět jako dárek. „Nejčastěji klienti kupují poukázky se stanovenou částkou k využití na cokoli. Z více než 300 služeb si pak u nás vybere opravdu každá žena. Získává možnost výběru od neinvazivních, kosmetických či kadeřnických služeb přes služby moderní miniinvazivní dermatologie a laserů až po zákroky našich špičkových chirurgů. Poukazy lze využít také na celkové preventivní vyšetření zdraví. Prostě službu si už obdarovaná rozmyslí sama,“ vysvětluje manažerka největší estetické kliniky u nás. Více o dárkových poukazech Kliniky Yes Visage na www.yesvisage.cz/vanoce. ■