Elton John zachránil život Eminemovi! Bez jeho pomoci by tu rapper dnes už možná nebyl

Elton John zachránil Eminemovi život.

Bylo období, kdy rapper Eminem (47) dokázal za den spolykat až 30 silných prášků proti bolesti. Nejen toto své černé období, ale i další momenty v jeho životě zachycuje kniha Not Afraid: The Evolution of Eminem, která byla vytvořena z rozhovorů s umělcem i jeho blízkým okolím.