Ashley Graham Profimedia.cz

Krásná plus size modelka Ashley Graham (32) ukázala na galavečeru v New Yorku své čím dál víc se zvětšující těhotenské bříško.

Dvaatřicetiletá modelka čeká své první dítě s manželem Justinem Ervinem, který ji tentokrát doprovázel. Modelka se ukázala v zelenenofialových upnutých šatech, které daly vyniknout jejímu bujnému poprsí a těhotenskému bříšku.

Ashley oznámila těhotenství v srpnu letošního roku. S manželem jsou spolu již devět let a nedávno prozradila v rozhovoru, jaký je jejich recept na fuknční manželství: „Milujte se stále. I když se na to necítíte, mějte sex. My ho pořád máme a hned po něm jsme vždy v dobré náladě.“ ■