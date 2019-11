Desítky let se vedle ženské neobjevil, teď vyvedl partnerku (46): Herec Keanu Reeves (55) našel štěstí po boku této umělkyně

Keanu Reeves lásku s Alexandrou Grant neskrývá. Profimedia.cz

Herec Keanu Reeves (55) je velmi opatrný, co se týče jeho soukromého života. Po boku ženy se neobjevil desítky let a ani v minulosti své vztahy neprožíval veřejně. S partnerkou byste ho během jeho 35leté kariéry zahlédli jen zřídka. To se ale nyní změnilo.