Z rýpalů, kteří ji kritizovali za fotku v plavkách, si nic nedělá: Eva Burešová znovu dráždí odhaleným tělem

Eva Burešová Michaela Feuereislová

Zpěvačka nedávno udělala velký rozruch na svém instagramovém účtu, kam přidala fotku v plavkách. Kromě lichotek na svou postavičku sklidila ale i ostrou kritiku za to, že jako máma dvouletého syna by se neměla takhle veřejně odhalovat. Někteří se zase rozčilovali, že podobným focením dává špatný vzor mladým dívkám, které by si z ní mohly vzít příklad. Na to ale Eva reagovala s klidnou hlavou a řekla, že na svém snímku neshledává nic pohoršujícího a to, co někam přidávají nezletilé dívky, je hlavně o výchově a pod taktovkou jejich rodičů.

Neodpustila si ale malou provokaci vůči rýpalům a na závěr svého dlouhého popisku k fotce v plavkách napsala, že si nejspíš bude muset na konci měsíce nachystat brnění, protože se chystá do světa vypustit další odhalené fotky, které nafotila pro značku spodního prádla. A co slíbila, to také dodržela!

V černém svůdném prádle ukázala útlé křivky, které si nyní hýčká její nový partner a také kolega Matyáš Adamec. Překvapivě se v tomto případě moralizování a závisti v komentářích nedočkala. Ba naopak, sklidila velké ovace. „Elegantní, ale sexy. Přesně takovýto typ fotek krásně podtrhuje ženskost a nevypadá to lacině. Krásné,“ zhodnotila jedna z fanynek.