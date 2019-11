Tohle vás po obrovské popularitě získané díky seriálu Most! překvapí: Erika Stárková promluvila o finanční tísni

Erika Stárková Super.cz

Hvězda seriálu Most! Erika Stárková (35) přiznala, že i po roli v tomto enormně populárním projektu se občas potýká s finanční tísní. Rozhodně ale kvůli tomu nemá v plánu, jako řada jiných herců, nastoupit do nekonečných seriálů typu Ulice, Ordinace v růžové zahradě nebo Modrý kód.

"Já si myslím, že ve finanční tísni jsem tak dvakrát do měsíce. Mám ale svoje přesvědčení, jasné sny, přes které nejdu. To je můj osobní přístup. Neodsuzuju nikoho," řekla Super.cz Erika, která si před lety přivydělávala i jako servírka či pokojská.

"Servírka už nejsem, ani pokojská, ani nechodím za pětikilo na plesech převlečená za tanečnici hula hula. Tyhle časy jsou pryč. Ani děti už nehlídám. Dávám si prostor pro svoji tvorbu. Momentálně pracuju na svém albu, na své hudbě," prozradila herečka na křtu kalendáře Hvězdy dětem, jehož výtěžek poputuje dětem z dětského domova v Mostě.

Erika je jednou z hvězd v kalendáři.

"Byla to krásná zkušenost. Fotila jsem s fotografkou Monikou Navrátilovou, se kterou už jsem spolupracovala několikrát. Byla to příjemná atmosféra, děti byly úžasné, maximálně jsme si to všichni užili," usmívá se charizmatická herečka.

Stárková dodala, že je ráda, že už sláva seriálu Most! opadá.

"Celkově to, co se dělo kolem Mostu!, bylo lehce davové šílenství. To jsme nikdo nečekali. První moment bylo příjemný, když si připadáte jako Beatles, když přijeli na koncert. Když je to sedm dní v týdnu a je toho moc, tak se toho jednou přejíte. Jsem člověk, který má rád samotu, zavírám se do lesa a utíkám. Jsem ráda, že to už opadlo," uzavřela Erika. ■