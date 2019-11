To je ale podoba: Podívejte se, jak vypadá skoro dvouletá dcera Filipa Renče

Marie Renčová s dcerou Super.cz

Dcera režiséra Filipa Renče (54) a jeho manželky, herečky Marie Renčové je celý táta. Malá Sofinka na Štědrý den oslaví druhé narozeniny a její maminka na ní stále hledá něco, co by zdědila po ní. "Když se narodila, byla celý tatínek. Teď už třeba po mně taky trošku je, možná oči, vlásky," řekla Super.cz s úsměvem Maruška.

Rodina se těší, jak oslaví druhé narozeniny dcery. "Bude to hezký. Je narozena přímo na Štědrý den. Ráno oslavíme narozeniny, večer přijde Ježíšek. Už teď ji ale všichni litujou. Zase je na to ale klid, svátky k tomu vybízejí. Myslím, že to bude hezký. Všichni se sejdeme, celá rodina. Snad si to užije i malá," těší se herečka.

Marie se vrátila k natáčení, režíruje ji vlastní muž. "Je to příjemný natáčení. Vrátila jsem se polehounku a uvidím, co přijde dál. Netlačím na to. Hlavně jsem pořád maminka," dodala Marie Renčová. ■