Krasavec Jája ze seriálu Policie Modrava šel do sebe. Vzdal se oblíbeného hříchu a tvrdě dře na své figuře

Od léta dost zhubnul, a tanec si proto hodlá užít. Foto: archiv BVV

Nedávno se k hlasu přidala i obrazová podoba herce, neboť na sebe významně upozornil v seriálu Policie Modrava, kde hrál krásného Jáju, přezdívaného Jasnačka.

Tento otec dvou dcer je neustále dobře naladěn, navíc je romantik s úctou k rodině, což je dnes už tak trochu vzácná kombinace. Možná za to vděčí tomu, jak vyrůstal.

„Nejlepší zábava v dětství byla, že jsem mohl být s klukama venku, vymejšleli jsme nejrůznější kraviny, stavěli jsme bunkry, pak jsme tam zapalovali všechno možný, dělali jsme takové ty klukovské vylomeniny,“ přiznává Holán a dodává: „Narodil jsem se a vyrůstal ve Slaným, byla to taková polovesnice. Bylo to pro nás, myslím, nádherné dětství. Hráli jsme fotbal, ten jsme milovali, a různé další míčové hry. Taky vlastně pro mne byla zábava zpívání a hraní divadla, jezdili jsme po hradech a bylo to krásné.“

Stejnou zálibu jako ve sportu či hraní má Holán i ve sladkostech. Miluje je odmalička, dokonce je jako kluk tajně brával ze zásob svojí sestře. Říká o sobě, že je sladkožrout a tento zlozvyk ho provází celý život.

„Teď jsem se nastavil na dobrou cestu, už začínám třetí týden v železné kouli. Jím pravidelně a každý den poctivě cvičím, takže si myslím, až v prosinci skončí ten program, tak to bude brutální…“, usmívá se dabér, který se stal společně s Lucií Borhyovou (41) novou tváří letošního festivalu Life!. Na Brněnském výstavišti bude mít šanci se fyzicky vyřádit, neboť zde bude zdolávat rekord v tancování.

A jeho recept na dobrou náladu?

„Recept proti špatné náladě mám úplně jednoduchej, a to nebrat si věci vážně. Když nejde o zdraví, tak jde o….., tak přesně tak to je. Mě táta učil od malička, že když něco chci, ať si to představuju, zhmotním si to, poprosím, pak za to poděkuju a ono to tak nějak opravdu funguje a zřejmě by to mělo být, pokud je to s dobrým úmyslem,“ dodává Michal Holán. ■