Vyšťavenost může být i pozitivní. Nevěříte?

Šťávy pro posílení organismu

Když vás práce stále předhání, cítíte se bez energie a počasí vám taky moc optimismu nepřidá, nepodléhejte. Zalézt do postele k seriálu nebo to zaspat je sice fajn, ale na druhou stranu kdo spí, nežije. Kolem se děje plno zajímavých věcí, nenechejte se o ně okolnostmi připravit. Kopněte do sebe jeden posilovací drink a hurá do života. TIP: Chemickým energeťákům udělejte pápá a do odšťavňovače s vysokou výtěžností díky funkci Optimal Seal a zárukou 4 roky postupně vložte ½ hlávky červeného zelí, 2 jablka, ½ salátové okurky a ½ citrónu. Šťávu promíchejte a vypijte klidně na ex.