Jan Tříska Michaela Feuereislová

Jan Tříska (✝80), který by 4. listopadu oslavil 83. narozeniny, patřil k nejlepším hercům generace 60. let. O jeho mimořádném talentu svědčí i to, že se po emigraci v roce 1977 prosadil také v Hollywoodu.

Tříska se chtěl původně stát tanečníkem. To mu naštěstí rozmluvil legendární herecký bard Karel Höger (†67), který ho náhodou slyšel recitovat. V letech 1955 – 1959 proto vystudoval herectví na pražské DAMU, a poté se stal historicky nejmladším členem činohry Národního divadla, podobně jako kdysi Ladislav Pešek (†79).

Exceloval zde mj. v roli Romea ve vysoce oceňovaném představení slavné Shakespearovy tragédie. Kritika byla z Třískova výkonu u vytržení. Shodovala se, že jeho herectví se vyznačovalo hlubokým prožitkem i kázní.

Slušelo mu to i před kamerou

Tříska měl to štěstí, že se ve zlaté kapličce sešel se slavným režisérem Otomarem Krejčou (†87), který na prknech naší první scény začal uplatňovat netradiční cesty za „novým divadlem“. Netrvalo dlouho a oběma začalo být v Národním divadle těsno. Vyústěním tak bylo založení vlastního Divadla Za branou.

Pohledného mladíka s výrazným hlasem a uhrančivým pohledem si záhy všiml i film, nicméně na větší příležitosti si herec musel počkat až do druhé poloviny 60. let. První zásadní roli dostal v úspěšném filmu Lidé z maringotek (1966) a díky ní se dostal do širšího povědomí.

Skvělý Igor Hnízdo

Dnešní diváci mají Třísku spojeného především s postavou učitele Igora Hnízda z Obecné školy (1991). Autor filmového scénáře Zdeněk Svěrák (83) k jeho mimořádnému výkonu uvedl: „Já když dneska vzpomínám na svého učitele, podle kterého jsem napsal Igora Hnízda, už si ho neumím představit - Tříska mi ho přebil.“

Omezující angličtina

Vývoj po srpnu 1968 přiměl tento velký herecký talent k nucenému odchodu za oceán. Do USA Tříska odjel v roce 1977 a postupně zvládl jazyk, ze kterého uměl původně pouze pár slov. Přijal také mentalitu a pracovní návyky amerického divadelního a filmového světa. Nicméně i po desetiletích mluvil s přízvukem. Proto v Hollywoodu neprorazil na úrovni charakterního herce a musel se spokojit jen s vedlejšími rolemi. Kdyby uměl anglicky perfektně, bezesporu by se zařadil mezi světovou hereckou elitu.

Nešťastný pád

Po sametové revoluci létal Tříska do Česka jen za prací – mohli jsme se s ním setkávat během letních Shakespearovských slavností nebo na scéně Divadla Na Jezerce. Kromě Obecné školy jsme ho viděli také v dalším filmu Jana Svěráka Po strništi bos (2017).

V září 2017 měl Tříska začít točit film Na střeše. Herec míval ve zvyku zastavit se před každým natáčením na Karlově mostě a rozjímat o nové roli. Proto se 23. září 2017 usadil k jednomu sousoší. Jeho počínání ale nezůstalo bez povšimnutí. Na to, aby byl opatrný a slezl, ho nejdřív upozornila kolemjdoucí a pak i ochranka Karlova mostu. Třetí pokus vylézt na most se už Třískovi nepovedl a skončil pádem do řeky. Legendární herec zemřel o dva dny později ve střešovické nemocnici. Jeho tragický konec šokoval celý národ. ■