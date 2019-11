Yvetta Simonová Herminapress

Zpěvačka proto důsledně dbá na dostatek pohybu a nerezignovala ani na kariéru. Stále se objevuje jako host v televizních pořadech nebo v rozhlase a příležitostně také vystupuje – už 27. listopadu bude jedním z hostů koncertu k osmdesátinám Orchestru Karla Vlacha.

„Spurná? To by nešlo,“ řekl Werich

Rodačka z Českého Brodu, která se původně jmenovala Roubalová, vyrůstala v Praze. Vystudovala soukromě hudební teorii a zpěv a začínala jako herečka na bratislavské Malé scéně. Umělecké příjmení jí vymyslel Jan Werich (†75). To už byla provdaná za manažera a producenta Františka Spurného (†70), kterému v roce 1949 porodila syna Tomáše. (Mimochodem, právě tento Spurný přivezl do Prahy v 60. letech slavné hvězdy Louise Armstronga a Ellu Fitzgerald). „S příjmením Spurná žádnou díru do světa populární hudby neuděláte,“ řekl Werich a napsal na papír nejrůznější příjmení od S, protože kvůli manželovi musel zůstat zachován její monogram Y. S. Nakonec to na celé čáře vyhrála Simonová.

S Chladilem byli jen kamarádi

K největším hitům zpěvaččina repertoáru patří Zhasněte lampiony, Já jsem zamilovaná či Whisky, to je moje gusto. Také s kolegou Milanem Chladilem (†53) nazpívala řadu slavných duetů, mj. My dva a čas, O nás dvou nebo Děti z Pirea. Posluchači si mysleli, že s Chladilem jsou partnery i ve skutečném životě, ale nebyla to pravda.

„Oba jsme měli školené hlasy a jejich barva se k sobě hodila. Lidé si nás spojovali i v soukromí, ale byli jsme pouze kamarádi. On bydlel o dvě patra nade mnou a přátelila jsem se s jeho manželkou,“ vysvětlila Simonová, která po Chladilově smrti v roce 1984 spolupracovala mj. s Karlem Hálou (†74) či s Milanem Drobným (74).

Nevyšlo jí ani druhé manželství

Zpěvaččino první manželství s Františkem Spurným skončilo rozvodem. Podruhé se provdala za skladatele Jaromíra Vomáčku (†55). „S Vomáčkou to bylo krásný, ale hektický. V noci psal a ve dne spal,” shrnula jejich soužití v knize Pavla Vrby Yvetta Simonová a její osudoví muži.

Do jejich vztahu zasáhly obzvlášť nepříznivě události ze srpna 1968. Vomáčka na sovětskou okupaci reagoval složením protestsongu Běž domů, Ivane a normalizační režim se mu za to okamžitě pomstil zákazem veřejného působení. I toto druhé manželství Yvetty Simonové skončilo rozvodem.

Po Vlachově smrti zůstala sama

Osudovým mužem zpěvaččina života se stal nakonec dirigent Karel Vlach (†74). Svůj vztah sice nestvrdili sňatkem, ale jejich partnerství v soukromí i v práci trvalo až do Vlachovy smrti v roce 1986. Yvetta Simonová dnes žije v bytě na Evropské třídě v Praze 6. Má ráda pořádek a „naklizenou“ domácnost, a když jí vybude chvilka volného času, ráda přestavuje nábytek. Před její vitalitou je třeba smeknout. ■