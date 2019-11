S tancem rozhodně přestat nechce: Xindl X už i přes bolavá záda plánuje, kdy se na parketu zase ukáže

Xindl X tančil s Markétou Dostálovou. Foto: archiv České televize

Trénování mu v posledních dnech dělalo nemalé potíže. Zpěvák Ondřej Ládek alias Xindl X (40) musel hodiny na tanečním parketu kvůli bolestem v zádech omezit. Z vypadnutí ze StarDance on ani jeho partnerka v sobotu neměli radost, ale jít dál by kvůli problémům stejně asi nemohl.

„Říkali jsme si, že se akorát tak zahříváme a že už to bude kolo od kola lepší a lepší, ale bohužel se do toho přidaly zdravotní komplikace, takže bychom v tom tanci, tak jako tak, stejně nemohli pokračovat,“ svěřil Xindl X, který měl s Markétou Dostálovou připravený tanec ještě do pátého kola.

„Přišli jsme o waltz, který nás čekal v příštím kole, dál jsme to neměli moc rozpracované, protože Ondru chytla ta záda a tréninky jsme museli podřídit jeho zdravotnímu stavu, takže jsme zvolnili,“ svěřila Ondrova tanečnice. Přestože je aktuálně zpěvák především rád, že alespoň chodí, už nyní plánuje, že by se svou taneční partnerkou dál v tanci pokračoval.

„Když ne na televizních obrazovkách, tak to časem předvedeme třeba někde jinde,“ prozradil České televizi Xindl, který si chce zatančit už za 3 týdny. „Já si myslím, že nás lidi ještě určitě můžou vidět, to je výzva pro všechny pořadatele. Minimálně na koncertě k mým 40. narozeninám bychom si chtěli střihnout takové menší číslo. Uvidíme, co záda dovolí, abychom to stihli za ty tři týdny natrénovat,“ svěřil zpěvák, který plánuje koncert ve Foru Karlín.

