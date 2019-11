Přítel zpěváka Bendiga u soudu kvůli obvinění z obchodu s bílým masem: Jsem v tom fakt nevinně, tvrdí

Přítel zpěváka Bendiga Rejmon je jedním z šestice mužů, kteří čelí obvinění z obchodu s bílým masem. Super.cz

Partner Jana Bendiga (25) Lukáš Rejmon prožívá dost nepříjemné chvíle. V pondělí proběhlo první stání, během kterého on a dalších pět mužů od 27 do 54 let čelí obvinění, že v Praze údajně zjednávali muže, a to i nezletilé, k poskytování homosexuální prostituce v gay klubu.