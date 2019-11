Bruce Dickinson byl s manželkou Paddy Bowden 29 let. Profimedia.cz

Frontman britské heavymetalové skupiny Iron Maiden Bruce Dickinson (61) se zamiloval do fanynky. Po 29 letech manželství s jeho druhou ženou Paddy Bowden jej tak možná čeká rozvodová bitva o velké peníze.

Bruce se zamiloval do o 15 let mladší fitness instruktorky Leany Dolci, která je velkou fanynkou skupiny Iron Maiden. Ti dva už se dokonce sestěhovali a bydlí spolu v Paříži, což potvrdil v nedávném rozhovoru. Zdroj z blízkého okolí Leany prozradil deníku Mirror trochu více: „Leana byla vždy velkou fanynkou Iron Maiden a jezdila za nimi posledních deset let. S Brucem se za poslední rok velice sblížili, a dokonce už poznala jeho děti. Paddy je v tuto chvíli v Americe, kde si od všeho dává trochu pauzu.“

Takhle vypadá jeho nová láska Leana Dolci

Zpěvák opustil svou manželku a matku svých tří děti v tichosti v minulém roce, rozvod zatím nezačal, ale vzhledem k jeho veřejnému přiznání nové partnerky k němu možná brzy dojde. Dickinsonovo jmění se odhaduje na 90 miliónů liber, tedy zhruba 2,6 miliardy korun českých. Po rozvodu by určitě o žebrácké holi nechodil, ale peněženka by se mu mohla dost ztenčit. ■