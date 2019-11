Petr Ryšavý prozradil něco ze zákulisních vztahů v muzikálu Čarodějka. Super.cz

"V GoJe hrajeme každý víkend, takže už se nám představení zarylo pod kůži a hledáme si i různé veselé aspekty, ovšem žádné legrácky si pod dohledem producenta Františka Janečka (75) dovolit nemůžeme," řekl Super.cz.

Na jeho kolegu Mariana Vojtka (46)stávají po každém představení frontu fanynky z jeho fanklubu, aby se s ním v kostýmu čaroděje vyfotily. Proto nás zajímalo, zda i Petr už si vytvořil jako Fiyero svoji fanynkovskou základnu a na muzikál začaly chodit třeba i dámy i dívky, které si zpěváka oblíbily v kapele Botox, v níž zpívá spolu s Janem Kopečným (30).

"Píší nám na sociální sítě, protože chtějí vědět, kdy hraju, aby se mohly přijít podívat přímo na mě. Ale jak zmiňujete toho Mariana, tak je hrozně vtipné, že jdu na děkovačku až po něm. To znamená, že moje role je hierarchicky výš postavená, a on to dost těžce nese. Vždycky se snaží, aby tu děkovačku hodil do nějaké legrace, abych ten potlesk neměl. Ale já to vydržím, počkám si klidně dlouho, aby mi lidi zatleskali a teprve pak jdu stranou," prozradil nám.

Znamená tohle prozrazení vyhlášení války? "Trošku spolu soupeříme, tedy je to spíš legrace, ale soupeříme. Je to takové zdravé," míní Petr.

Petr díky svému zjevu hrává milovníky velmi často. Ostatně podobnou roli měl i v televizi, v seriálu Krejzovi na Primě, kde o něj stálo také několik děvčat. "Je fakt, že mi víc lidí říkalo, že v takových rolích nic hrát nemusím, že jsem tam sám za sebe. Ale není to pravda, já to takhle na první dobrou nemám," vysvětloval.

"Nejsem takový floutek a machýrek jako v Čarodějce. Ostatně i ten se zamiluje a zůstane s tou jednou nadosmrti. A tak to určitě jednou budu mít i já. Teď jsem na tom tak, že zrovna žádnou ženu po svém boku nemám," naznačil, že by možná i nějaká fanynka měla šanci. ■