Jakuba Vágnera na StarDance tížila královská koruna.

"Z waltzu jsem měl největší respekt, protože to byl náš nejsložitější tanec. Teď nás čekají dva rychlé tance, kde jsme víc jako ryby ve vodě," připustil rybář, jehož přišly 4. soutěžní večer StarDance podpořit dvě sestry a maminka. Ta je bývalá baletka a od tance ho zrazovala.

"Když jsem šel do StarDance, maminka mi dala dobrou radu - abych sem vůbec nechodil. Musím říct, že ze začátku jsem jí dával velmi za pravdu, po prvních trénincích. Ale dneska už to hodnotím kladně. Díky tomu, že jsem do StarDance šel, se pokouším překonávat veškeré své osobní hranice," svěřil.

K tanci ho prý maminka nenutila ani v dětství. "Doma mě nutili do hudby. Ale to také není úplná pravda. Protože já hudbu miloval. Ale ta příroda a hlas toho Lvího krále přece jenom byly silnější," prozradil Kuba.

