Matoušovi to ale nevadí. „Natka má schopnost předvídat, že nějaký krok prostě neudělám. Nevím, jak to dělá, jestli mi to vidí na výrazu, tak občas zvýší hlas. Ale je to proto, aby mi to v tý hlavě připomněla. Bohužel to někdy moc nefunguje,“ směje se herec známý jako Lexa se seriálu Comeback.

Oba tak vesele popsali, jak znějí některé výkřiky připomínající drezuru psa: „Uhni! K noze! Pravá!“ Matouš se ale prý jako pes vůbec necítí.

„Já křičím, protože to hodně prožívám, ne proto, že bych ho chtěla seřvat,“ přiznává Otáhlová.

Kromě kroků dělají páru také problémy kostýmy. Celý týden totiž trénují v pohodlném oblečení a pak mají jen jednu zkoušku v kostýmech, které bývají záludné. Rumlovi jeho poslední obleček prince vyhovoval, protože jako herec a princ je zvyklý na podobné úbory, ale přiznává, že poprat se s kostýmem tanečnice může být náročné.

„Tentokráte jsme měli dvě komplikace - cop a křídla motýlí. Tyhle věci mohou být při tanci zádrhelem,“ říká Ruml, který při čtvrtém pohádkovém večeru zatančil rumbu na motivy pohádky Na vlásku.

Příští týden zatančí herec rychlý tanec jive. Ten je pro něho prý mnohem schůdnější než pomalé tance, protože nemá čas přemýšlet, jaké udělal během tance chyby. ■