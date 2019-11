Miroslav Hanuš byl ve StarDance pořádný divočák, hlavně co se výrazu týče. Super.cz

Nejvíc nadchl výrazem lemura. A to prý Madagaskar ani neviděl. "Když jsem dostal ta pírka do vlasů, cítil jsem, jak se tvářit," smál se herec, který prý nebyl ani chvilku napnutý, když se s taneční partnerkou dostali do závěrečného rozstřelu.

"Chodím si sem zatancovat, nejsem soutěživý typ," krčil rameny a jeho tanečnice mu to vyčetla. Výměnu názorů můžete vidět v naší reportáži.

A na co se od sympatické dvojice můžeme těšit příště? "Budeme mít waltz, ten já mám rád," těší se i Hanuš. "Ano, má ho rád, tak to snad bude lepší," doufá Mašková. "Jak lepší? To je, jako by tohle bylo špatné. Já za to nemůžu, že tomu ta porota prostě dostatečně nerozumí," uzavřel herec.

Vše o Miroslavu Hanušovi a jeho cestě taneční soutěží StarDance najdete zde. ■