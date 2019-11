Netradiční Šípková Růženka Radka Třeštíková: V příštím díle StarDance se prý diváci mohou těšit na salto

Radka Třeštíková toho ve StarDance prý předvede ještě víc. Super.cz

Třeštíkové dle vlastních slov na rumbě hodně záleželo, vlastně byla prý poprvé skutečně nervózní. „Těšila jsem se na rumbu, ale i když nejsem nervózní typ, tak jsem byla hodně nervózní,“ přiznala do černa oděná Třeštíková a připustila, že od začátku věděla, že budou s partnerem vybočovat.

V příštím týdnu čeká spisovatelku jive, který patří mezi rychlé tance. „Opět ho pojmeme netradičně. Díky Tomášovi, který ty choreografie staví, bude opět jiný,“ slíbila Třeštíková a její taneční partner Tomáš Vořechovský její slova potvrdil: „Už to máme dávno postavené. Bude tam salto. Ona je šikovná, z jógy je zpevněná. Máme zvedačky v každém tanci, aby to bylo i pro diváky laiky zajímavé.“

Člověk by si řekl, že zvedat malou a štíhlou Radku musí být pro Vořechovského jako nic, ale opak je prý pravdou. „Není to o váze. Je to o technice. A to ona zvládá, protože je dobře zpevněná,“ vysvětlil profesionální tanečník.

Rumbu v hledišti sledoval i Radčin manžel, fotograf Tomáš Třeštík. Ten Super.cz přiznal, že je z manželčiných výkonů unešený, ale sám prý tančit neumí a ani to nehodlá zkoušet. Radka se také svěřila, že díky novým stardancovým vjemům se už připravuje k sepsání další knihy, která ale nebude přímo o StarDance.

