Biatlonistka Gabriela Koukalová (30) v sobotu oslnila svým waltzem porotu natolik, že od přísného Jana Tománka (48) dostala desítku. Přestože s tak vysokým hodnocením sportovkyně nepočítala, přiznala, že je nadšená stejně jako její manžel Petr Koukal, kterého ale na přímém přenosu nebylo vidět. Prý by byla příliš nervózní, což by jí mohlo přinést smůlu v podobě nízkého hodnocení.

Na první přímý přenos se Koukal nemohl dostavit kvůli zdravotním problémům. Jeho nepřítomnost se tedy zdála jako výhodná. „Domluvili jsme se, že když nám to do jisté míry přineslo štěstí, protože jsem nebyla tolik nervózní, tak budeme rituální a budeme držet to, že bude chodit vždycky jenom na generálky,“ vysvětlila vždy dokonale nalíčená Gabriela.

Ta také přiznala, že vysoké hodnocení nečekala. „Tančilo se nám dobře, ale vysoké hodnocení mě překvapilo. V předchozích dvou kolech jsme měli mnohem lepší pocit a paradoxně u tance, u kterého jsme si moc nevěřili, to vyšlo,“ řekla Koukalová.

Čtvrtý večer taneční soutěže StarDance se nesl v duchu pohádek, Gabriela s tanečníkem Martinem Prágrem předvedli waltz v duchu pohádky Princ egyptský. Kromě nich dostala desítku také herečka Veronika Khek Kubařová od Zdeňka Chlopčíka.

Příští týden čeká pár rychlejší tanec - quickstep. „Z ladnosti přejdeme do rychlosti. Po třech měsících tancování se Gabča zlepšuje, ale každý tanec je něco jiného. Musíme se na to psychicky i fyzicky připravit,“ říká profesionální tanečník Martin Prágr. ■