Veronika Khek Kubařová tančila smyslnou rumbu v blond paruce.

"Holky blondýnky se mi strašně líbí a vždycky jim ty vlasy trošku závidím. Je to krásný a je dar mít přírodní blonďatou hřívu. Ale nevím, jak by se to hodilo k mým hnědým očím. Měli jsme docela práci, abychom našli odstín, ve kterém bych nevypadala jako odbarvená Romka," svěřila Veronika.

"Musím se ještě domluvit, že bych si tu paruku kvůli manželovi ještě mohla půjčit domů, nevím, jestli mi budou důvěřovat, že ji vrátím v pořádku," připustila Veronika, že manželovi určitě nejde jen o to, aby se na svoji ženu díval, ale plánoval spíš nějakou divočinu.

K tomu ho ostatně mohla povzbudit i smyslná rumba, kterou se svým tanečníkem Dominikem Vodičkou předvedla. "Je to tanec, který otevírá srdce i celé tělo. Ale zároveň je velmi těžký, takže ty chvíle nadšení, že je to dialog dvou těl, vystřídalo to, že mi to dlouho vlastně vůbec nešlo," přiznala.

Manžel ale prý na těsné doteky s tanečníkem nežárlil. "On se mnou zažívá tolik věcí i v divadle, kde se každý večer musím ošmatlávat a líbat s někým jiným, že už je docela zvyklý, si troufám říct," míní Kubařová. ■