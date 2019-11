Nicole Scherzinger předvedla flexibilitu přímo na pódiu. Profimedia.cz

Bývalá hvězda holčičí skupiny Pussycat Dolls Nicole Scherzinger (41) se nyní věnuje víc porotcování talentové soutěže X Factor než tvorbě nové hudby. K muzice si ale přeci jenom ještě občas odskočí, jako to udělala nedávno v jednom jazzovém klubu v New Yorku.

Šlo o malou akci a ve městě zpěvačka vystoupila po více než deseti letech. Během koncertu se objevila v sexy outfitu, který zdůraznil její bujné poprsí. Obecenstvo však šokovala, když přímo na malém pódiu předvedla rozštěp. Je vidět, že z let, kdy působila hlavně jako zpěvačka a tanečnice, nic nezapomněla.

A to se jí možná bude hodit. Před časem vyšlo najevo, že by se dívčí seskupení mělo znovu dát dohromady a vyrazit na turné. Přitom to byla právě Nicole, kdo vždy odmítal návrhy na comeback. Šušká se, že však dostala nabídku, kterou jednoduše nemohla odmítnout. Uvidíme, jestli svou flexibilitu slavná diva bude brzy zase předvádět na pódiích pravidelně. ■