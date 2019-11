Dýchejte zhluboka! Krainová před zimou utekla na Bahamy a její fotky v bikinách vás na chvíli jistě zahřejí

Simona vypadá v bikinách fantasticky. Foto: archiv S. Krainové

Od té doby, co fantasticky vytvarovala díky denní dřině své tělo, předvádí ho, co to jde. Není se čemu divit. Simona Krainová (46) je v nejlepší formě. Tentokrát si můžete její parádní postavu prohlédnout v plavkách na Bahamách, kam vyrazila na dovolenou se svojí rodinou.

Simona s manželem Karlem Vágnerem a syny Brunem a Maxem vyrazila také do amerického Miami navštívit přátele - moderátorku Zuzanu Belohorcovou (43) a jejího muže Vlastu Hájka. A protože to je odtamtud na Bahamy co by kamenem dohodil, celá parta si na pár dní odletěla odpočinnout právě tam.

Tělo Krainové jste si mohli prohlédnout i v jejím kalendáři na příští rok, který nedávno pokřtila. Takhle skvěle ale vypadá bez zásahu fotografa a retuší. ■