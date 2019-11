Dvě svatby skončily rozvodem, nyní oblékla svatební šaty znovu: Podívejte se, jak to Partyšové sluší jako nevěstě

Gabriela jako nevěsta Foto: archiv Z. Lešák Černé

Gábina má za sebou sice dvě manželství, která ztroskotala, další svatbě by se ale nebránila. A právě návrhářka Zuzana Lešák Černá, se kterou dlouhodobě spolupracuje, by byla autorkou jejích svatebek.

"Jedna astroložka říkala, že se dají za život zvládnout čtyři velké vztahy a sňatky. Na lásce není co zvažovat. To cítíš, jestli to tak chceš, nebo ne. Každý vztah, manželství ti do života něco přinese," řekla Super.cz Partyšová.

"Určitě by to byla Zuzka, kdo by mi ušil šaty, které bychom společně vymyslely a pak třeba vydražily pro dobrou věc," dodala moderátorka na přehlídce jejíž výtěžek 106 800 korun poputuje dětem, které přišly o maminku. ■