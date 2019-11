Hvězda seriálu Most! Zdeněk Godla otevřeně o své manželce Janě: Je to domácí puťka!

Zdeněk Godla s manželkou Janou, synem a jeho přítelkyní. Profimedia.cz

"Je to super, je to něco novýho. Cestování z Chomutova je trošku náročný, ale už jsem si na to zvyknul," řekl Super.cz Godla, který tak téměř denně dojíždí z Chomutova do Prahy na natáčení. "Do Prahy bych bydlet nešel, tady bych se ztratil. Radši budu jezdit. Tady mě to absolutně nebaví, nemám kde zaparkovat, jezdím všude pozdě," usmívá se.

Velkou oporu má ve svojí manželce Janě. Rozhodně na jeho popularitu a fanynky nežárlí. "Nežárlí, je si toho vědoma, podporuje mě," říká. Do Prahy s ním jezdí výjimečně, sama se cítí lépe ve stínu než v záři reflektorů.

"Občas ji vezmu, když chce někoho vidět, aby se vyfotila. Ona je pohodářka, je to dobrý. Společenské akce nevyhledává, ona kamery a focení nemiluje. Je spíš domácí puťka," dodal Godla na křtu charitativního kalendáře Hvězdy dětem, jehož výtěžek poputuje dětem z dětského domova v Mostě. ■