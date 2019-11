Tohle že je nejkrásnější česká zpěvačka? Monika Bagárová se bez masky a šminek pitvořila tak, že se jí leknete

Monika Bagárová si ze sebe umí udělat legraci. Foto: archiv M. Bagárové

"Je to rok zpátky, co jsem vám říkala, že žádnou haloweenskou masku nepotřebuji. A stále se u mě nic nezměnilo. Ať jste kdekoliv, užijte si to a nezapomeňte se na tuhle fotku podívat, až budete doma usínat ve vašich postýlkách, možná vás přijdu pozdravit," napsala svým fanouškům Bagárová.

"Nejsem normální, možná tu fotku za pár dní vymažu. Bojím se sama sebe," dodala z legrace zpěvačka. ■