Tahle Misska bude brzy volná: Nádherná blogerka a bývalá hokejová hvězda NHL se rozvádí!

Barbora Kotalíková se rozvádí se slavným hokejistou. Foto: archiv B. Kotalíkové

"Nechci se k tomu vyjadřovat a to z důvodu, že je to pro všechny velmi bolestivé, a hlavně je to naše osobní věc. Co se děje nechci komentovat," řekla Super.cz Kotalíková.

Že v jejím životě není nyní vše v pořádku naznačila i svým fanouškům na sociální síťi. "Někdy je život jak na houpačce a může se obrátit vzhůru nohama, i když byste si to nikdy nemysleli. Poslední rok jsem prošla nejtěžším obdobím svého života," vyjádřila se Bára. ■