Absolonová odletěla před zimou na Kanáry: Se synem zapózovala v plavkách na pláži

Monika se synem Matoušem Foto: archiv M. Absolonové

Zpěvačka Monika Absolonová (43) si odletěla i se syny Tadeášem a Matoušem prodloužit léto do teplých krajů. Zatímco v Čechách už udeřila zima, oblékla plavky a užívala si slunce na pláži na Kanárských ostrovech, konkrétně na ostrově Gran Canaria.

"Nejsem tady úplně sama s klukama, jsme tu partička. Je tu i moje maminka. Bylo to fajn, i když odpočinek to nebyl, ale kluci byli šťastní. A o to jde především. Už se těšíme na tatínka," prozradila o dovolené zpěvačka.

"Je tu neskutečný tempo, ale ležím po týdnu asi poprvé dvacet minut sama na lehátku. Jinak jednoho kluka nosím, druhého natírám. Je tu hezky, ale hukot. Dovolená to úplně není," dodala Monika, která si i tak užila třicetistupňových teplot. "Úplně se mi do zimy zpět nechce," dodala. ■