Kožené prádlo, řetězy a síťované punčochy: Mariah Carey na Halloween odhodila téměř všechno oblečení

Mariah Carey Profimedia.cz

Mariah vypadala v metalovém stylu neskutečně drsně. Svým účesem tak trochu připomínala Tinu Turner (79), jinak se v ní i jejím partnerovi mísily snad všechny metalové hvězdy osmdesátých let.

Carey má zrovna své štíhlejší období, tak se nebála obléknout do koženého spodního prádla, které doplnila síťovinou, řetězy a také kozačkami nad kolena. Celý outfit doplnila ještě elektrickou kytarou, blond parukou a výrazným líčením.

Po večírku přidala Mariah ještě na svůj instagramový účet videoupoutávku na svůj nejslavnější vánoční hit „All I Want For Christmas Is You“. Ve videu usíná jako metalová hvězda a probouzí se ve vánočním pyžamu a volá si se Santa Clausem, že už je čas.