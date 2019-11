Co to má na hlavě? Lukáš Hejlík si nechal vytvořit účes představeného z kláštera

Lukáš Hejlík se ve vzhledu nebojí experimentovat. Super.cz

Na rozdíl od většiny konzervativních českých mužů herec Lukáš Hejlík (39) nikdy nešel s davem a vždycky ke svému vzhledu přistupoval kreativně. Netýká se to pouze oblečení, ale třeba i volby netradičních brýlí či účesu.

„Vždycky přijdu s nějakým nápadem a moje kadeřnice Veronika do toho vnese vždy něco svého a já uznám, že mám pravdu. Vychází to z nějaké delší spolupráce,” říká Lukáš.

Co se týče účesů, poměrně experimentuje a na jeho hlavě se objevují často aktuální trendy. „Před šesti lety jsem nosil vlnu a square, jak se tomu říká, to bylo fajn. Pak přišla do módy ofinka a nakonec mám na hlavně takového opata,” směje se herec, kterého netrápí, že se za ním někdy lidé otáčí.

„Mně to nevadí, to je třeba i v případě volby výrazných brýlí. Vždycky jsem to chtěl mít jiné a nekonvenční. Začal jsem nosit unisexové tvary obrouček brýlí, i když se tento název ještě asi ani nepoužíval,” uvedl Hejlík.

Populární herec, který se věnuje objevování zajímavých gastronomických podniků, má ale své hranice. Asi by nešel do jiné barvy vlasů.

„Třeba do růžové bych nešel. Bude mi čtyřicet, což je důvod se nebát. Pořád ale musím oscilovat mezi konzervativním směrem a mírnou dekadencí. Líbí se mi, když člověk vyrazí na akci ve smokingu, ale může vybočit tím, co má na hlavě, na očích nebo na nohách,” shrnuje svůj postoj Lukáš Hejlík. ■