Gastro inspektora Lukáše Hejlíka se snaží často uplatit. Jak na to reaguje?

Kdo zná Lukáše Hejlíka (39) blíže, většinou se diví, jak je schopný stíhat tolik věcí najednou. To, že se věnuje herecké a moderátorské profesi, a navíc objevuje a hodnotí zajímavá gastronomická zařízení, ale vnímá sympaťák jako normu. Obě polohy se prý vzájemně doplňují. „Jedno bez druhého nejde. Vyhovuje mi to a daří se mi,” říká.

Hejlík je autorem mapy, podle které se orientuje celá řada milovníků jídla, kteří míří za zajímavými gastro zážitky. Ptali jsme se herce, jestli on sám umí taky vařit, nebo je jen dobrý v hodnocení druhých. „Ve vaření jsem totální nadšenec a amatér. Dělám gastro kroužek, který mě moc baví. Vydali jsme dokonce kuchařskou knížku. Inspiruje to lidi k tomu, aby si vařili a scházeli se,” říká Lukáš, který je stejně jako jeho manželka Veronika milovníkem tradiční české kuchyně.

Herec se už samozřejmě setkal s kritikou své práce gastro inspektora. „V poslední době slýchám názor, že herec nemůže hodnotit restaurace. Prý by to měl dělat kuchař. Já ale oponuji, nedovedu si představit, že bych jako herec hodnotil divadelní představení. To bych byl velmi zaujatý. Já se prostě snažím tlumočit dojmy prvního hosta,” říká Hejlík, kterého se snaží některé podniky taky uplatit. „Hodně velkých podniků, které zastupují agentury, mě oslovuje, abych jim poslal svoje podmínky. Ale už jsem v tom tak daleko, že nemůžu, a hlavně nechci ten svůj systém zradit,” odpovídá. ■