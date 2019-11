Proč je návštěva kosmetického salónu tak důležitá?

Asi bych se tím neměla úplně chlubit, ale budu k vám upřímná. Do svých 40 let jsem se prakticky neodličovala a o pleť se starala tak, že jsem jí čas od času umyla micelární vodou a namazala krémem, který mi přišel pod ruku.

BABOR InstitutuTo, že moje pleť měla šedivý nádech a byla jako struhadlo plné šupin, jsem přisuzovala jednoduše svému pokročilému věku. Potom jsem objevila Instagram a na něm spoustu žen mého věku, které zářily už jen z fotky, měly dokonalé líčení a hlavně - skvělou a zdravou pleť. Jasně, možná to byly dobré filtry použité přes fotky, ale já taky "filtrovala" a stejně jsem vypadala, jako by mi bylo o 15 let více. Sice jsem používala luxusní drahou kosmetiku, ale úplně špatně! Teda ne, že bych si ji špatně natírala. :-) Myslím tím, že vůbec nebyla vhodná pro můj typ pleti, pro můj věk, pro můj životní styl. Propadla jsem panice a rozhodla se, že s tímhle si zkrátka musím nechat poradit.

A dostávám se k jádru pudla. Návštěva kosmetického salónu je tak důležitá proto, protože jen tam se na vás mohou podívat odborným okem a vybrat pro vás péči, kterou přesně potřebujete a ze které bude mít vaše pleť ty největší benefity. To si doma určit nedokážete! Proto pořád, zblblé reklamou, nakupujeme přípravky, které jsou sice fajn, ale úplně pro někoho jiného..

Všechny kosmetičky, které pracují se značkou BABOR, jsou speciálně a naprosto dokonale proškolené přímo z centrály oficiálního zastoupení BABOR v Teplicích. Takže za ně dávám ruku do ohně.

Proto, dámy, udělejte ten první krok směrem k profesionálnímu kosmetickému salónu a nechte si odborně poradit. Jen tak přestanete utrácet za zbytečnosti a vaše pleť vám ještě poděkuje. A to nemluvím o tom, že ta hodina a půl strávená v nádherném prostředí, kde se o vás starají jako o vlastní, je dar z nebes. No řekněte samy – kdy vás někdo hodinu a půl nepřetržitě hladil po tváři? :-)

Hodina a půl absolutní nirvány. I tak by se dalo popsat kosmetické ošetření v BABOR Institutu.

Když jsem do BABOR Institutu poprvé zavítala já, největší šok jsem zažila, když mi kosmetička řekla, ať si dám telefon do kabelky a užiju si tu dobu strávenou na lehátku. Já myslela, že omdlím. Hodinu a půl bez telefonu! Já! Asi tušíte, jak to dopadlo. Už po prvních pár minutách jsem ani netušila, že nějaké telefony existují a byl to vážně dokonale strávený čas, který můžete věnovat rozjímání nebo si prostě dáchnout.

S úžasnou BABOR expertkou Lenkou, která mě donutila odložit telefon a opravdu si odpočinout. Půjčím vám ji, ale vrátit!

Dopadlo to tak, že jsem odcházela s balením ampulí přesně pro můj typ pleti a s řadou krémů, o kterých vám povyprávím v dalším díle. A vzhledem k tomu, že vás po ošetření i nalíčí, abyste mohla zpět do pracovního procesu, zakoupila jsem i nový makeup a rozjasňující korektor (fantastický vynález, to vám povím!).

Dekorativní kosmetika je u BABOR jako doplňkový prodej. I přesto je jejich make up AGE ID Serum Foundation jeden z nejlepších beauty produktů, který jsem kdy vyzkoušela.

Čili, mé milé dámy, udělejte to pro mě, pro sebe, pro vaši budoucí verzi sebe samých – mrkněte se na cz.babor.com, klikněte vpravo nahoře na VYHLEDEJ SALON, zadejte nejbližší město, kam se dokážete dostat a vyberte si místo, kde vám nejen poradí, najdou řešení, ale navíc tam zažijete nádherný čas, který bude jenom váš.

Mějte se krásně a „kosmeťákům“ zdar!

Xo vaše Alenka

Alenka Šafratová

majitelka Školy stylu a blogerka ■