Titěrné bikiny nečekejte. Proč se Gabriela Partyšová tentokrát zahalila od hlavy až k patě?

Gabriela Partyšová, jak ji neznáme Foto: Super.cz/archiv G. Partyšové

„Po dlouhé době jsem vyrazila do zahraničí s cestovkou. Vydali jsme se s Kristiánem na poznávací zájezd a je to úplně jiné pojetí, než na které jsme zvyklí. Jsem pod vlivem cest a cestování je moje droga,” svěřila se Gábina, která se synem zvládla navštívit nejvyšší mrakodrap světa Burdž Chalífa, vyrazili na safari, do místního muzea či na trhy.

V létě vyrazila moderátorka se synem Kristiánem na Floridu, nyní odjela za teplem do Dubaje. Zatímco během dovolené v Americe se pyšnila fotkami v plavkách, během návštěvy muslimské země zůstává podstatně zdrženlivější a respektuje místní zvyky. Dokonce si vyzkoušela místní tradiční oděv, který ji zahaloval úplně celou včetně hlavy. ■