Na narozeninách zesnulého mistra došlo k nápadu složit tuto píseň.

Skupina No Name o sobě dává opět vědět. Slovenská partička složila titulní píseň k novému filmu Poslední aristokratka režiséra Jiřího Vejdělka, a to v českém jazyce. Novinka s názvem I prokletí může být štěstí je první českou písničkou slovenské kapely a vznikla doslova za pár hodin.