Anička Slováčková se po chemoterapii neskrývá: Takhle si dělala legraci ze své vyholené hlavy

Anička pobavila fanoušky na sociálních sítích. Video: Instagram A. Slováčkové

Chvíli poté, co přiznala zdravotní komplikace, se s fanoušky podělila o fotku, na které má oholenou hlavu. Po prvních chemoterapiích jí totiž začaly vypadávat vlasy, a tak je raději s předstihem oholila a začala nosit stylové šátky nebo paruku.

„Vše normálně zvládám a svět se nebortí. Jak říká jeden můj dobrý přítel, hlavní je, se z toho nepo*. Je to prostě tak, jak to je, a je to jen drobné zdržení na mé cestě, které mi otevřelo oči a ukázalo pohled na svět a život zase jiným směrem,“ napsala na sociální síť Anička a prozradila, že její nález doktoři podchytili včas, proto nevěší hlavu.

Pod fotkou se strhla lavina komentářů od fanoušků, ale také kolegů, kteří mladé zpěvačce a herečce vzkazují, jak moc jí drží palce a doufají, že se z nemoci co nejdříve dostane.

Jak se zdá, Anička se ke své nemoci postavila jako k velké výzvě, se kterou si poradí, a proto ani neodříká práci a nechybí jí úsměv na tváři. Dobrou náladu předvedla i na Halloween, kdy lidé z celého světa zásobují sociální sítě snímky ve strašidelných maskách.

Anička si ve spojitosti s tímto svátkem vtipně vystřelila ze své image bez vlasů a natočila na Instagram video. „Nejlepší na tom je, že jak je vlastně dneska Halloween, tak já nemusím moc řešit za co půjdu, protože buď můžu jít za Sinéad O'Connor, nebo za toho plešatýho týpka z The Addams Family. Takže teď si jenom vybrat, co bude lepší,“ prohlásila Anička, kterou neopouští smysl pro humor.