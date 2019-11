Švagrová se o zhoubném nádoru Slováčkové dozvěděla až z internetu: Proč jí Anička nic neřekla?

Švagrová Aničky Slováčkové se o její nemoci dozvěděla až z internetu. Super.cz

Opravdu jenom nejbližší rodině svěřila Anna Slováčková (24) lékařskou diagnózu zhoubného nádoru , kterou jí lékaři sdělili. I její bývalá švagrová Michaela Zemánková, která má syna s Aniččiným bratrem Felixem, se to dozvěděla až z internetu.

"Je pravda, že osobně se vídáme málo. Obě máme hodně práce, divadlo, Anička má svoji kapelu, já malé dítě, tak není moc času. Naposled jsme se sešly před dvěma měsíci, a to říkala, že se má fajn. O to větší šok to byl, když jsem na jejím Instagramu o rakovině četla. Hned jsem jí psala a volala," svěřila nám Míša.

"Anička je pověstná tím, že hrozně nerada obtěžuje lidi starostmi o ni. Takže, když jsem na fotkách viděla, že na dovolené nosila různé turbany, tak jsem si myslela, že jde jen o nějakou novou image, protože má ráda módu," vyprávěla.

"Věděla jsem, že už předtím si našla bulku, která nebyla zhoubná. Věřím tomu, že to dobře dopadne, protože díky tomu, že si prsa vyšetřuje pravidelně, se na to přišlo včas a hned zahájila léčbu. Ona je velice pozitivní bytost a věřím, že to dá," je přesvědčená Míša. ■