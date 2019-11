Langmannová v sexy outfitu Super.cz

„Mám ráda čistou klasiku a většinou nejdu do divočáren. Ne že by se mi to nelíbilo na jiných, ale mně to prostě nesluší,” říká Renata. Na módní show, která byla oslavou ženských nohou, se modelka přece jen odvázala. Pro tuto příležitost oblékla šaty ve stylu pánského saka, které byly zakončeny krátkým třásňovým lemem suplujícím sukni. Stejně jako ostatní slavné krásky včetně nejslavnější italské blogerky Chiary Ferragni.

O tom, co si vzít večer na sebe, se Renata často radí se svým manželem Ondřejem Novotným. Moderátor reality show Robinsonův ostrov má prý taky dobrý vkus. „Můj manžel má rád módu a má na to docela cit. Často se ho ptám na názor a často mi radí, abych byla v oblékání odvážnější. Někdy dám na jeho rady a odvážu se,” říká Renata Langmannová. ■