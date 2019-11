Karolína Chomisteková podobnosti s brazilskou supermodelkou nezneužívá. Super.cz

To, že je Karolína Chomisteková velmi podobná supermodelce Adrianě Limě, si nemyslí jen na Slovensku a v Česku. Držitelku titulu Miss Slovensko 2013 si s hvězdou přehlídek prádla Victoria’s Secret pletou i v zahraničí. Když byla slovenská modelka na cestě do italské Verony, kam byla pozvaná na módní show Calzedonia, na letišti si ji opět spletli s brazilskou kolegyní.

„Stalo se to na letišti a bylo to velmi milé. Bylo to velmi brzy ráno, byla jsem bez make-upu a zabalená velkou šálou. Přesto za mnou přišla slečna a prosila mě o fotku v domnění, že si myslela, že jsem ta modelka z Victoria’s Secret. Snažila jsem se jí to rozmluvit, že jsem někdo jiný, ale nenechala si to vymluvit,” smála se Karolína v zákulisí před zahájením přehlídky.

Vzhledem k tomu, že má Karolína za sebou stovky přehlídek v roli modelky, nedokázala se na opulentní módní show úplně oprostit od své profese a být pouze za diváka. „Líbí se mi, když ženy dokážou vynést kousek, který bych se já sama možná neodvážila obléknout, a udělají to s grácií.”

„Cítím stres za ostatní dívky, ale těším se na to, protože je to velmi inspirativní,” říká Chomisteková, která sbírala ve Veroně inspiraci. „Já sama dělám různé projekty i během živých přenosů, kde člověk musí velmi dbát na to, aby bylo všechno stoprocentní. Jsem kreativní člověk.” ■