Světlana Nálepková adrenalinovou dovolenou neplánuje: Od Čarodějky si odpočine na Seychelách

Světlana Nálepková má náročnou sezónu v Čarodějce, už se těší na volno Super.cz

"O víkendech hraju Madam Morrible v muzikálu Čarodějka, kde se sice alternujeme s kolegyní Bárou Rajnišovou, ale vedle toho mám řadu dalších projektů, takže stěží vyšetřím jeden den volna v týdnu. Mimochodem ohlasy na Čarodějku mám velmi dobré, snad mi lidi nelžou," smála se.

"Nicméně ohlasy jsou velmi pozitivní na celý muzikál. Je to krásné dílo a divákům se líbí," pochvaluje si svoje účinkování v divadle GoJa Music Hall. "Ovšem až do Vánoc nebudu mít kvůli Čarodějce ani jediný volný víkend," dodala.

"Těším se, až bude chvíli volno a zase někam vyrazím. Vždycky jezdím v lednu, tak doufám, že to vyjde i tentokrát. O mně je známo, že jezdím do složitějších terénů a zemí a cestuju velmi dobrodružně. Ale tím, že mám za sebou tohle pracovní vytížení a neměla jsem ani prázdniny, vezmu to letos poklidněji. Vypadá to na to, že objedeme Seychelské ostrovy a bude to odpočinková dovolená," prozradila. ■