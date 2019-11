Chloupky na obličeji si Mališová už přestala trhat a naopak je zvýrazňuje: Brežněvovské obočí prý frčí

Na které části svého těla je tahle misska pyšná? Super.cz

„Musím se přiznat, že je naprosto miluju. Jsem na ně velmi háklivá. Když si je nechávám barvit nebo provádět styling, tak mi velmi záleží na tom, aby to vypadalo co nejlépe. Vlasy dělají člověka,” přiznala Česká Miss Earth pro rok 2015 na módní přehlídce Calzedonia v italské Veroně.

Mališová podlehla trendu výrazného obočí, který nastolila její slavnější kolegyně Cara Delevingne. Chloupky nad nadočnicovými oblouky si netrhá, a naopak je zvýrazňuje. „Zkusila jsem laminaci obočí. Od někoho jsem slyšela, že je to na mně super, někdo říká, že ne. Já sama miluju velké obočí, netrhám si ho a mám ho takové, jak jsem se narodila,” říká Karolína, která si myslí, že je obočí ve stylu ruského politika Leonida Iljiče Brežněva v kurzu.

Mališová si uvědomuje, že se svým fotkám za deset let možná bude smát, ale je si vědoma toho, že to je přirozený koloběh módy. „Za dalších deset let se bude všechno zase vracet. To, co nosily naše maminky, oblékáme dnes my,” usmívá se Karolína Mališová. ■